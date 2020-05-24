تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الفناجيل

القاهرة - لايف ستايل
المكوّنات:
عبوتان من بسكويت الشاي المطحون.
عبوة من كلّ من: الحليب المكثف المحلى، و القشدة، والبسكويت المحشو شوكولاتة.
أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو.
نصف ملعقة كبيرة من النسكافيه.
قطعتان من الشوكولاتة مقطعتان إلى قطع متوسّطة.
ملعقتان كبيرتان من صلصة الشوكولاتة.
طريقة التحضير:
تغليف الفناجيل بكيس نايلون، ثم تركها جانباً.
خلط البسكويت، والكاكاو، والقشطة، وصلصة الشوكولاتة في وعاء ليصبح الخليط متجانساً.
سكب الخليط في الفناجيل، ثم إضافة الحليب المكثف، والشوكولاتة فوقها.
غمس البسكويت المحشو بالشوكولاتة، ثم إضافته إلى خليط الحليب المكثف.
قلب الفناجيل على طبق للتقديم.
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