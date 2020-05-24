تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تمر محشو ومغطى بالشوكولاتة

المكوّنات

عشرون حبة من التمر، يجب أن يكون طريّاً وكبير الحجم.

كوب من حبات اللوز.

أربع ملاعق كبيرة من مربى المشمش الخالي من القطع.

كوب ونصف من الشوكولاتة المرّة.



طريقة التحضير

نقطع حبات التمر من جهة واحدة فقط حتّى ننزع النوى منها.

نذيب مربى المشمش قليلاً في المايكرويف، ثمّ نخلطه مع حبات اللوز.

نشحو حبات التمر بحبة من اللوز أو حبتين حسب حجم التمرة.

نذيب الشوكولاتة على النار على حمام مائيّ، حتّى تذوب الشوكولاتة تماماً.

نغطس كل حبة تمر بالشوكولاتة الذائبة بحذر، ثمّ نضعها على مشبك لتتصفى منها الشوكولاتة الزائدة، ثم نضعها في الثلاجة حتّى تجف الشوكولاتة عليها، ثمّ توضع في أطباق التقديم، وتُقدّم.

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