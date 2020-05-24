تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طبقات الكيك بالكريم كراميل

المكوّنات

مغلفان من كريمة الخفق.

كوب من القشطة.

أربع حبات من أي شوكولاتة نفضلها.

قالب من أي نوع كيك، أو قالبان من السويس رول.

مغلف من الكريم كراميل.



طريقة التحضير

نحضّر الكريمة المخفوقة كما هو موجود على المغلف، وعندما تجمد وتتماسك نضيف القشطة والكريم كرميل، ونخلط المكوّنات مع بعضها البعض.

نقطع الكيك، ثمّ نوزعه في طبق بايركس أو قالب كيك، في القاع والأطراف، مع إغلاق الفراغات تماماً.

نوزّع مزيج الكريم كراميل المخفوق على الكيك، ثمّ نضعه من الثلاجة مدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتّى يتماسك تماماً.

نذيب ثلاثة أصابع من الشوكولاتة، في حمام مائي، ونسكبها على طبقة الكريمة المخفوقة بعد أن تذوب، وتصبح بدرجة حرارة الغرفة، حيث لا نسكبها وهي ساخنة، ونعيدها للثلاجة لنصف ساعة أخرى.

نبشر إصبع الشوكولاتة المتبقي، ثمّ نوزعها على وجه الشوكولاتة، ونقدّم الحلو للضيوف.

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