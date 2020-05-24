دراسة تكشف علاقة المشروبات السكرية بأمراض القلب

القاهرة - لايف ستايل
يقول الخبراء إن شرب واحد أو أكثر من المشروبات السكرية يوميًا يمكن أن يزيد من خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وتشير دراسة جديدة إلى أن النساء اللائي يشربن المشروبات السكرية على أساس يومي يواجهن مخاطر أعلى من أمراض القلب وفقا لموقع healthline .
وقال الباحثون إن الجرعات العالية من السكر اليومية يمكن أن تؤدي إلى السمنة وكذلك ارتفاع مستويات الجلوكوز والأنسولين ، وجميع هذه العوامل في أمراض القلب والأوعية الدموية.
يقول الخبراء أن تغيير نمط الحياة وتعديلات السلوك هي أفضل الطرق للنساء لتقليل استهلاكهن اليومي من السكر لذا تقترح دراسة نشرت اليوم في مجلة جمعية القلب الأمريكية. جمع الباحثون بيانات من أكثر من 106000 امرأة بمتوسط عمر 52 لم يتم تشخيص أي من المشاركين من قبل بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو السكري.
قال باحثون إن النتائج تظهر أن النساء اللاتي حصلن على أعلى معدل استهلاك للمشروبات السكرية هن أصغر سنا ، وأكثر احتمالا أن يكونوا مدخنات حاليين ، ومصابين بالسمنة ، وأقل احتمالا لاتباع نظام غذائي غني بالبروتين والدهون والفواكه والخضروات.
تم تحليل التقارير الذاتية لاستهلاك المشروبات وسجلات المستشفيات للمرضى الداخليين لمعرفة ما هي النساء الأكثر عرضة لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو جراحة لفتح الشرايين المسدودة.
أفاد الباحثون أن تناول مشروب واحد أو أكثر من المشروبات السكرية يوميًا يرتبط باحتمالية أعلى بنسبة 26 في المائة للحاجة إلى إجراء الأوعية الدموية ، مثل رأب الأوعية الدموية.
وأضافوا أن تناول المشروبات السكرية يوميًا مرتبط بزيادة احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21 في المائة ، مقارنة بالنساء اللواتي نادرًا أو لم يشربن المشروبات المحملة بالسكر.
وقال الباحثون إن شرب واحد أو أكثر من مشروبات الفاكهة المضاف إليها السكر يوميا يرتبط باحتمالية أكبر بنسبة 42 في المئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ارتبط شرب المشروبات الغازية يوميًا بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23 في المائة ، مقارنة بالنساء اللاتي لم يشربن المشروبات السكرية أبدًا أو لم يشربنها أبدًا.
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