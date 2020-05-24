تشعر الأمهات بالخوف على الأطفال من إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد مع دخول عيد الفطر، وتبادل العيديات والزحام.

وحتى الآن نسب الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم أقل بكثير من الكبار؛ حيث بدأت ظهور نسب ضئيلة حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال، ولكن علينا الحذر وذلك لأننا لا نعلم هل مناعة الطفل يمكن أن تصد هذا الفيروس أم لا.

أكد موقع "parents" أنه على الأمهات وبالأخص خلال أيام العيد أن يكن أكثر حرصا على الأطفال من التعرض لمسببات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويفضل عدم خروجهم على الإطلاق أو الاختلاط تماما بأحد.



نصائح لوقاية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا في العيد

1- ارتداء الكمامة والجوانتي أثناء الخروج من المنزل.

2- تجنب تناول الأطعمة المكشوفة.

3- غسل اليدين باستمرار بالمناديل المبللة، وتعقيمها بالكحول.

4- منع تقبيل الأطفال أو الاقتراب منهم.

5- تجنب استلام العيديات بأنفسهم، وتعقيم العملات المعدنية أو الورقية بالكحول قبل أن يلمسها.

6- تعقيم ومسح الألعاب والبلالين بالمناديل المبللة قبل أن يلعب بها الأطفال.

7- تحذير الأطفال من عدم وضع ملامسة الجوانتي لعيونهم أو للكمامة بأيديهم.

8- تجنب ملامسة الأسطح أو المصافحة باليدين.

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