تعرف على بعض الحلول الفعالة للتخلص من الكرش نهائيا للرجال والنساء

الكرش مشكلة صحية كبيرة ، تواجه الكثير من الرجال والسيدات، وقد تحتاج الي علاج معين ويقول الدكتور سمير نيروز استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام ان عند فحص المريض الذي يعاني من الكرش اولا يجب قياس وزن الجسم ومحيط الخصر، وقد توجد قياسات مختلفة بين الرجال والنساء في محيط الخصر فعند الرجال يجب الايزيد محيط الخصر عن 102 سم اما عند النساء لاتزيد عن 90 سم.

وقدم الدكتور سمير طرق التخلص من الكرش بالنظام الغذائي

1- شرب الماء

2- ممارسة الرياضة داخل المنزل

3- تجنب الافراط في كمية الطعام والذي يعني زيادة في السعرات الحرارية مع التوتر يزيد من كمية الدهون بالكرش

4- التركيز علي الطعام المشوي والمسلوق

5- تجنب الحلويات

لكن هناك بعض الحالات التي لاتناسبها النظام الغذائي وليس لا تأثير في التخلص من الكرش ، في هذه الحالات يحتاج المريض الي استخدام التجميد وله ميزة كبيرة انها وسيلة فعالة لي لها اعراض جانبية ونتيجتها مضمونة .

قد يهمك أيضا:

ما لا يجوز للصائم مِن عادات غذائية في شهر رمضان الكريم

نصائح تساعد على الالتزام بالنظام الغذائي في الحجر الصحي