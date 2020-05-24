علامات مبكرة للإصابة بفيروس كورونا أبرزها فقر الدم وفقدان الشم

يؤثر فقر الدم أو فقدان حاسة الشم لديك على أكثر من أنفك، لأن الذوق مرتبط بالرائحة، تفقد الحواس، إنه تأثير جانبي شائع نسبيًا لنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وما يصل إلى 40% من الأشخاص الذين يصابون بهذه الفيروسات يعانون من فقر الدم، وفقًا لمشروع بحثي واحد، وفقا لـmnn المختص بالصحة.



مع الآلاف من التقارير القصصية عن فقدان الرائحة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، يعتقد بعض الناس أنها علامة مبكرة على الفيروس، ويقول بعض الأطباء إن الأمر قد لا يكون كذلك.

وقال ستيفن مونجر، مدير مركز جامعة فلوريدا للرائحة والتذوق في غينسفيل: "الناس خائفون، ونحن نحاول فهم هذا المرض، نحاول الوصول إلى أشياء لمساعدتنا في التعرف على COVID-19 في أقرب وقت ممكن".



نظرًا لأنها شائعة جدًا، قد لا تكون هذه العلامة مفيدة تمامًا كأداة تشخيصية للفيروس التاجي، بالإضافة إلى ذلك، ليس كل من يعاني من فقر الدم مصابًا بالفيروس.



وأظهرت بيانات الأعراض التي تم جمعها من خلال تطبيق تم إنشاؤه من قبل الباحثين في King's College London أن بعض الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي لا يزالون يفتقدون التمتع بشم الرائحة.



وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه تمت إضافة فقدان الرائحة مؤخرًا إلى قائمة الأعراض الرسمية، والتي تشمل الآن أيضًا قشعريرة (وقشعريرة مع اهتزاز متكرر)، وآلاما في العضلات، وصداعا والتهابا في الحلق، وحتى الآن، لم تضف منظمة الصحة العالمية "عدم القدرة على الشم" إلى قائمة الأعراض.



حتى إذا تبين أن الفيروسات التاجية هي سبب لفقر الدم، فلا يمكن استخدامه لتشخيص ما إذا كنت مصابًا به أم لا، تمامًا مثل الحمى أو التهاب الحلق، يمكن أن يحدث فقدان الرائحة بسبب عدد من الفيروسات، الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان لديك الفيروس بالتأكيد هي الخضوع للاختبار.



ولكن هذا لا يعني أن فقر الدم والأعراض الأخرى ليست نقاط بيانات مفيدة أو أنه يجب تجاهل الأعراض.

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كما كتب عالم الاقتصاد وعالم البيانات سيث ستيفنس دافيدوفيتز، في مقال الرأي الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرًا، فإن البيانات تستحق التتبع وقد تقدم بالفعل معلومات مفيدة خلال أزمة صحية سريعة الحركة.



وكما يشير، يبدو أن هناك ارتباطًا قويًا بين فقدان الرائحة وانتشار الفيروس التاجي إلى مناطق جديدة، والعلاقة بين عدد عمليات البحث على Google عن المصطلح والمناطق التي ضربت فيها بشدة، مثل مدينة نيويورك ونيو أورليانز.



والأهم من ذلك، هناك طرق للنظر في بيانات البحث والتمييز بين المرضى والمرضى الذين لديهم فضول حول أعراض معينة: من المرجح أن يكتبوا شيئًا مثل "فقدان فيروسات كورون الرائحة" في حين أن الشخص الذي يعاني من الأعراض بنشاط اكتب "لا أستطيع الشم". كانت عمليات البحث عن العبارة الأخيرة أعلى في إيطاليا وإيران في الأيام التي سبقت ظهور الفيروس في تلك البلدان المتضررة بشدة.



على الرغم من أنه ليس بالضرورة وسيلة لتشخيص المرض، إلا أنه لا يزال بإمكانك "استخدام عمليات البحث هذه لمحاولة العثور على الأماكن التي من المحتمل أن يتم فيها فقدان العديد من الحالات الإيجابية"، يكتب ستيفنس دافيدويتز. كمثال، يشير إلى الإكوادور، حيث كان هناك عدد قليل من الحالات في التقارير الرسمية، لكن البيانات الإجمالية تشير إلى معدلات محتملة أعلى للفيروس. قد يكون تتبع البيانات أيضًا طريقة جيدة لفهم أنماط أعراض الفيروس التاجي.

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