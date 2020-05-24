5 أضرار خطيرة تسببها المناديل المبللة فى البشرة أبرزها السرطان

على الرغم من ان إزالة الماكياج من اهم الخطوات للحفاظ على البشرة، إلا ان الطريقة التى نقوم بها بإزالة الماكياج تعد من اهم الطرق، وإزالة الماكياج بـ المناديل المبللة تسبب بعض مشاكل البشرة.

وكما أوضح موقع "bright side" إليكم اخطر اضرار المناديل المبللة على البشرة وهى...

- تحتوي المناديل المبللة على الكحول الذي يزيل مكياجك ، ولكنه أيضًا يزيل الزيوت الطبيعية لبشرتك ، ويؤدي نقص الرطوبة إلى جفاف الجلد، وعلى الرغم من ذلك ، لا تعمل هذه المناديل على تنظيف وجهك بشكل فعال ولا تزال تترك بقايا خلفها .

- من المعروف أن استخدام المناديل المبللة يسبب الحساسية والاحمرار وتصبغات الجلد ، ولكن يمكن أن تكون هناك ردود فعل خطيرة أيضًا، فيمكن لبعض الأنواع من المناديل المبللة أن تسبب حروق للبشرة.

- تستخدم مناديل الوجه للتخلص من الأوساخ والزيوت الزائدة والماكياج وما إلى ذلك ، لكنهم لا يدركون أن بقايا الماكياج التى تزال فى الوجه، وهذا يؤدي إلى انسداد المسام والخروج.

- المواد المتواجدة في المناديل المبللة ليست سوى مواد كيميائية ومواد حافظة ضارة لبشرتك، وتم ربط المواد الكيميائية مثل البارابين بالتسبب في الإصابة بسرطان الثدي ، حيث أنه يحاكي خصائص هرمون الاستروجين ويمكن أن يزيد من نمو خلايا الثدي.

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- وفقًا لبعض خبراء التجميل والعناية بالبشرة ، فإن استخدام مناديل المكياج يمكن أن تجعلك تتقدم في السن قبل الأوان، عند استخدامها فى مسح الوجه ، تميل إلى فرك جلدك به تقريبًا مما يؤدي إلى رخوة الجلد والتجاعيد والتصبغ.

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