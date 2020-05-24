تعرف على أسباب الحساسية التي يسببها مزيل العرق

القاهرة - لايف ستايل
اعتاد معظم البالغين على تمرير مزيل العرق أو مضادات التعرق تحت أذرعهم كجزء من روتين النظافة اليومية وفقا لموقع healthline.
كل من منتجات مزيل العرق ومضادات التعرق تهدف إلى الحفاظ على رائحة جسمك منتعشة ، حتى مع ارتفاع درجة حرارة جسمك وبدء التعرق.
عندما تحصل على احمرار أو حكة أو تقشر الجلد حيث قمت بتطبيق مزيل العرق أو مضاد التعرق ، فهذه علامة على أنك قد تكون لديك حساسية من شيء ما في المنتج.
نظرًا لأن معظم مزيلات العرق ومضادات التعرق تحتوي على مكونات نشطة متشابهة ، فمن الممكن أن تسبب كل هذه المنتجات تقريبًا حساسية أو حساسية.
حساسية مزيل العرق هي نوع من التهاب الجلد التماسي الذي يتم تشغيله بواسطة مكونات منتجات مزيل العرق أو مضادات التعرق ويمكن أن يسبب هذا النوع من الحساسية:
- احمرار
- الجلد الملتهب
- قشعريرة
- مثير للحكة
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