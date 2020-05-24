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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضرار كعك العيد يظهر تأثيرها بوضوح عند الإفراط في تناوله، حيث تظهر النتيجة على الميزان مع زيادة وزنك العديد من الكيلوجرامات، وهذا ليس التأثير الوحيد، حيث أن كعك العيد يحتوي على نسبة عالية من السكر، وهذا السكر الزائد في الجسم له مخاطر عديدة، في هذا التقرير نتعرف على اضرار كعك العيد عند الافراط في تناوله، وفقاً لموقع "إنسايدر".



اضرار كحك العيد

اضرار كعك العيد عند الافراط في تناوله

اضرار كعك العيد عند الافراط في تناوله عديدة منها السمنة وغيرها من الأضرار، وقالت الدكتورة جينيفر هايثي، أن دراسات عديدة ربطت بين استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية وزيادة الوزن وخلص الباحثون إلى أن "الأطعمة المحلاة بالسكر ، وخاصة الصودا ، تقدم القليل من الفوائد الغذائية وتسبب زيادة الوزن وربما خطر الإصابة بالسكري والكسور وكسر الأسنان".

يحتاج جسمك إلى الجلوكوز للبقاء على قيد الحياة، ولكن عندما تستهلك أكثر مما تحتاج فإن الجسم يحوله إلى حمض دهني ويخزنه للاستخدام المستقبلي في الخلايا الدهنية، مثل الوركين والفخذين والذراعين والمعدة.



اضرار كعك العيد عند الافراط في تناوله

اضرار كعك العيد

-تسوس الأسنان

لا يسبب السكر التسوس مباشرة لكن الحمض الناتج عن تفاعل السكر مع سطح أسنانك سيؤدي إلى تسوس الأسنان.

-مشاكل البشرة

تناول كعك العيد مثل تناول الشيكولاته مثل غيرها من الحلويات يسبب حب الشباب وقام العلماء مؤخرًا بالربط بين استهلاك منتجات الألبان والأطعمة ذات مؤشرات ارتفاع نسبة السكر في الدم (المعروفة أيضًا بالأطعمة الحلوة) مع مشاكل الجلد.

وقالت دراسة نُشرت في مجلة علم الأمراض الجلدية والتجميلية في عام 2014 أن الأبحاث أثبتت دور النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من نسبة السكر في الدم على زيادة مشاكل الجلد ومنها حب الشباب.



أضرار-حلويات-العيد

مزيد من الرغبة في تناول كعك العيد والسكريات

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عندما تأكل الكثير من السكر، يطلق دماغك مادة الدوبامين - المادة الكيميائية المسئولة عن "الشعور بالسعادة" وعلى الرغم من أن العلماء لم يتوصلوا إلى إجماع حول مدى إدمان السكر ، فقد أشارت دراسة أجريت عام 2008 ونشرت في مجلة "علم الأعصاب والمراجعات السلوكية الحيوية" إلى أنه عند منح الوصول غير المحدود إلى السكر ، أظهرت الفئران أربعة من علامات الإدمان: النهم، الانسحاب والشغف.

وخلصت الدراسة إلى أن السكر "قد يكون إدماناً" فقط عندما "يستهلك بطريقة تشبه النهم".

-خطر ما قبل مرض السكري

عندما تأكل أي شيء يحتوي على الجلوكوز أو اللبنات الأساسية للكربوهيدرات، فإن جسمك سيطلق الأنسولين لأن هذا هو ما يساعد جسمك على تحويل الجلوكوز إلى طاقة، المشكلة هي عندما يكون لدى الناس الكثير من السكر في وقت واحد ، هناك إفراز كبير من الأنسولين ويمكنك تطوير نقص السكر في الدم أو مقاومة الأنسولين.

مع مقاومة الأنسولين ، لا يستطيع جسمك امتصاص الجلوكوز بسرعة كافية ، مما يتسبب في تراكم الجلوكوز في مجرى الدم والكبد، هذا ، إلى جانب العوامل الوراثية والبيئية، يمكن أن يؤدي إلى مرحلة ما قبل مرض السكري، وفي نهاية المطاف مرض السكري.

-الاكتئاب والقلق

يؤدي تناول الكثير من السكر إلى إفراز الدماغ للدوبامين، وهو مادة كيميائية "تشعرك بالرضا" ، ولكن هل يمكن لنظام غذائي غني بالسكر أن يساعد في الواقع في إحداث التوتر والاكتئاب؟ ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالنشويات والسكر بالالتهاب على مستوى أعلى بكثير من الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات الخالية من الدهون والخضروات.

تشير دراسة أجريت عام 2016 ونشرت في "مجلة الطب النفسي السريري" إلى أن الالتهاب هو مؤشر قوي للاكتئاب وارتفاع مستويات التوتر.



كحك العيد

لا يستطيع دماغك معرفة هل شبعت أم لا

عندما تأكل الكثير من السكر، فأنت أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام بسبب "السعرات الحرارية الفارغة" من الإفراط في تناول الحلويات.

وجدت دراسة أجريت عام 2011 ونشرت في مكتبة الطب الوطنية بالولايات المتحدة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المكررة يمكن أن تتداخل مع إشارة الدماغ إلى جسمك بأنك ممتلئ.