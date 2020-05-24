شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح مهمة لمريض السكري للتعامل مع الجروج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني بعض مرضى السكري من تأخر الشفاء الجروح والإصابات، حيث ينصح الأطباء باتباع بعض الممارسات والتي تساعد على سرعة التئام الجروح.

ومن ضمن هذه النصائح:

* تحقّق من وجود الجروح بانتظام، وخاصة القدم، وقم بمراجعة سلامة الجلد من أي خدش يومياً في المساء، فأي إهمال قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

* عند رصد أي خدش أو جرح في أي جزء من الجسم قم بعمل الإسعافات الأولية على الفور، ولا تهمل تضميد الجرح.

* اختيار الضمادات المناسبة أمر هام، ويمكنك استشارة الطبيب بخصوص ذلك، وتغييرها وفق المعدل الذي يوصي به الطبيب سيشمن الحفاظ على مستوى الرطوبة حول الجرح كما ينبغي.

* عدم تغيير الضمادة او اختيار نوعية غير مناسبة سيؤخر الشفاء، وقد ينتج عنه إصابة أخرى بالتهاب.

* الحفاظ على نسبة الجلوكوز بالدم عند المستوى المطلوب هو مفتاح سرعة التئام الجروح، والضامن لعدم تأخر الشفاء.

* احرص على تحفيز الدورة الدموية لضمان وصول الدم وشفاء الجروح بسرعة. لعمل ذلك واظب على أداء التمارين، ويساعد التدليك (المساج) على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز إمدادات الدم للخلايا.

* اتباع نظاماً غذائياً صحياً، بحيث يحصل جسمك على الزنك والفيتامينات والمعادن وخاصة فيتامين “سي”، من دون تناول سعرات حرارية كثيرة أو إفراط في أكل الكربوهيدرات والدهون والسكريات.