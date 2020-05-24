إليكي وصفة سريعة لعلاج حب الشباب

ستعد النساء والفتيات للاحتفال بعيد الفطر ومن اهم الاشياء التى تحرص عليها الفتيات والنساء بل وبعض الشباب هى علاج عيوب البشرة خاصة الحبوب.

وعادة تحتاج حبوب الوجه او كما يطلق عليها حب الشباب وقتا طويلا فى العلاج حتى تختفي تماما خاصة فى حال استخدام الوصفات الطبيعية.

عرض موقع "boldsky " خطوات عمل وصفة سريعة لعلاج حب الشباب ستلاحظ نتيجتها من اول مرة.

- اطحن رأس الثوم وضع العصير على المنطقة المصابة .

-اتركيه اكبر وقت ممكن بعد غسل ويمكن ان تتركيه من الليل للصباح.

حيث يحتوي يحتوى على مواد مضادة للالتهابات والميكروبات ويستخدم في وصفات متعددة للبشرة والشعر.

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