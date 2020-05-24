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أستاذ طب نفسى يوضح طرق الاحتفال بعيد الفطر فى ظل أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عادل الحديدى، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، أن عيد الفطر هذا العام مختلف عن كل عام، نتيجة لإجراءات الحظر والتباعد الاجتماعى بسبب تفشى وباء كورونا، ولكنه يجب أن نحتفل به من خلال إقامة بعض الطقوس التى اعتادنا عليها فى كل عيد.

وأوضح الحديدى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أهم هذه الطقوس لإدخال الفرحة بالعيد هي إقامة صلاة العيد بالمنزل وتشغيل تكبيرات العيد بالتليفزيون أو عبر الهواتف المحمولة وقيام كل أفراد الأسرة بترديد التكبيرات، بالإضافة إلى ارتداء لبس العيد سواء للأطفال والكبار والتقاط الصور التذكارية وإرسالها إلى الأقارب والأجداد، مؤكدا أن ارتداء لبس جديد يدخل الفرحة والسعادة على النفس.

وأضاف أستاذ الطب النفسى أن إجراء مكالمات الفيديو مع الأقارب والأصدقاء ولعب الألعاب الجماعية بين أفراد الأسرة وإقامة حفلات الشواء بمشاركة الأسرة تدخل جميعها البهجة والسعادة على النفوس سواء الكبار أو الأطفال.

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