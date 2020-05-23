شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريوهات المحتملة فى حال عدم إيجاد لقاح كورونا وكيف نتعايش مع الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل من الممكن أن يتم تطوير لقاح بشكل سريع لمواجهة كورونا؟، ففى الوقت الذى أكد فيه وزير الصحة البريطانى مات هانكوك أن بلاده تنفق كل ما فى وسعها لتطوير اللقاح إلا أنه مع إطلاق التجارب وتوقيع اتفاقيات التصنيع بالفعل - تقوم جامعة أكسفورد الآن بتوظيف 10000 متطوع للمرحلة التالية من أبحاثها - أصبح الوزراء ومستشاروهم أكثر حذراً بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة بالتصريح عن إمكانية إنتاج اللقاح.

ووفقا للتقرير الذى نشرته الجارديان فإن اللقاحات بسيطة من حيث المبدأ ولكنها معقدة في الممارسة، فاللقاح المثالى يحمى من العدوى بالفيروس، ويمنع انتشاره، ويضمن الأمان لمتلقيه من أى مضاعفات، ولهذا فإن عملية إنتاج لقاح ليست بالأمر السهل، كما تظهر الجداول الزمنية للقاحات.

وأضاف التقرير أنه في جميع الاحتمالات لن يكون لقاح الفيروس التاجي فعالًا بنسبة 100٪، من الناحية المثالية، سيولد اللقاح مستويات عالية ومستمرة من الأجسام المضادة للقضاء على الفيروس وأيضًا الخلايا التائية "T" المسئولة عن تدمير الخلايا المصابة، لكن كل لقاح مختلف واليوم لا أحد يعرف أي نوع من الاستجابة المناعية جيدة بما فيه الكفاية.

ويقول ديفيد هيمان، الذي قاد استجابة منظمة الصحة العالمية لوباء سارس: "لا نعرف حتى ما إذا كان اللقاح يمكن أن ينتج استجابة مناعية تحمي من الإصابة في المستقبل". وتشير النتائج المبكرة لاثنين من لقاحات المتنافسين إلى أنه قد يكون لديهم بعض الاستخدام، حيث أفادت شركة Moderna للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية عن مستويات الأجسام المضادة مماثلة لتلك الموجودة في المرضى الذين تم شفاؤهم في 25 شخصًا تلقوا لقاحها.

ولم يمنع لقاح آخر من جامعة أكسفورد القرود من الإصابة بالفيروس، ولكن يبدو أنه يمنع الالتهاب الرئوي، وهو سبب رئيسي للوفاة في مرضى فيروس التاجية. وإذا كان رد فعل البشر بنفس الطريقة ، فسيظل الأشخاص الذين تم تطعيمهم ينشرون الفيروس، ولكن من غير المرجح أن يموتوا منه.

وإذا كان رد فعل البشر بنفس الطريقة ، فسيظل الأشخاص الذين تم تطعيمهم ينشرون الفيروس، ولكن من غير المرجح أن يموتوا منه.

وتحدد جودة عمل اللقاح كيفية استخدامه، بمعنى أنه قد يكون سلاحا فعالا للغاية يحمى من المرض لمدة خمس سنوات، أو قد يساعد فقط فى تقليل انتشار العدوى، حيث ينقل مرضى الفيروس التاجي الفيروس إلى ثلاثة آخرين ، في المتوسط​​، ولكن إذا كان اثنان أو أكثر لديهم مناعة فإن التفشي سيختفي، وهذا هو أفضل سيناريو.

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ورجح التقرير إلى ان التجارب الحلية ستنتهى بعدد من اللثاحات التى ستكون فعالة جزئيًا فقط، يمكن أن تكون اللقاحات التي تحتوى على سلالات ضعيفة من الفيروسات خطرة على كبار السن، ولكن قد تُعطى للأشخاص الأصغر سنًا الذين لديهم أجهزة مناعة أكثر قوة لتقليل انتشار العدوى.

وفى الوقت نفسه، قد يحصل كبار السن على لقاحات تمنع العدوى من التقدم إلى الالتهاب الرئوي الذي يهدد الحياة. يقول ماكولي: "إذا لم تكن لديك القدرة على تحريض المناعة ، فعليك تطوير استراتيجية لتقليل النتائج الخطيرة للعدوى".

ولكن اللقاحات الفعالة جزئيًا لها مشاكلها الخاصة: اللقاح الذي لا يوقف تكرار الفيروس يمكن أن يشجع السلالات المقاومة على التطور، مما يجعل اللقاح فائضًا.

الإجابة البسيطة هى نعم، تبدأ الآمال في القضاء على الفيروس بلقاح ولكنها لا تنتهي عند هذا الحد. يقول لاري بريليانت، الرئيس التنفيذي لشركة Pandefense الاستشارية، الذى قاد برنامج استئصال الجدري لمنظمة الصحة العالمية: "إذا اضطررنا إلى اختيار اللقاح الذي يمنح حماية لمدة عام واحد فقط عندها يكون مصيرنا أن تتحول Covid إلى مرض متوطن، وهي عدوى تكون دائمًا معنا"، ولذلك سيظل من الصعب التغلب على الفيروس بلقاح يستمر لسنوات.

يقول بريليانت: "سيكون التخلص من مرض الكوفيديا أصعب من الجدري". مع الجدري كان من الواضح على الأقل من أصيب بالعدوى، في حين أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يمكن أن ينشروه دون علم، والمشكلة الشائكة هي أنه طالما احتدمت العدوى في بلد ما ، فإن جميع الدول الأخرى معرضة للخطر.

سيتعين على الناس التكيف، وسوف تتغير الحياة، ويقول ديفيد هيمان إنه سيتعين علينا التعود على المراقبة المكثفة للعدوى المدعومة باحتواء التفشي السريع. يجب على الناس أن يلعبوا دورهم أيضًا، من خلال الحفاظ على غسل اليدين، والإبعاد الجسدي وتجنب التجمعات، خاصة في الأماكن المغلقة. ويضيف أن الأدوية المعاد استخدامها هي أسرع في اختبارها من اللقاحات، لذلك قد يكون لدينا علاج مضاد للفيروسات أو جسم مضاد يعمل قبل توافر اللقاح، والعلاج الفوري عند ظهور الأعراض يمكن أن يقلل على الأقل من معدل الوفيات.

ونصح يوين كووك يونج، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة هونج كونج، حكومته بأنه يمكن تخفيف جميع المسافات الاجتماعية، ولكن فقط إذا كان الناس يرتدون أقنعة في أماكن مغلقة مثل القطارات وفي العمل، وأنه لا يوجد طعام أو شراب يستهلك في الحفلات الموسيقية ودور السينما.

في المطاعم، يجب حماية الطاولات من بعضها البعض وسيتبع الموظفون العاملون قواعد صارمة لمنع انتشار الفيروس. ويقول: "من وجهة نظرنا في هونج كونج، فإن الاستخدام الدؤوب والصحيح للأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام هو أهم إجراء".

تقول ساريتا جين روبنسون، وهي طبيبة نفسية تدرس الاستجابات للتهديدات في جامعة سنترال لانكشاير، أن الناس ما زالوا يتأقلمون مع الوضع الطبيعي الجديد، وأنه بدون المزيد من التدخلات - مثل الغرامات لعدم ارتداء أقنعة الوجه - يمكننا أن نرى الناس ينجرفون العودة إلى السلوكيات القديمة. وقالت: ربما نصبح متورطين في وفاة كوفيد 19 عندما تستأنف الحياة وتتقدم وسائل الإعلام، لكن خطورة المرض ستجعل من الصعب تجاهلها.