4 إصابات جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، السبت، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 16712 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان بها، إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة، لتبقى الحصيلة عند 279 حالة.

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وأوضحت "الصحة الإسرائيلية" أن 47 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 30 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

وبحسب "الصحة الإسرائيلية" فإن 36 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، وأن 14090 من إجمالي عدد المصابين تماثلوا للشفاء.، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 2343 حاليا.

كانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا من القيود التي كانت فرضتها خلال شهر مارس/ آذار الماضي.