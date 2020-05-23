الاستهتار بكورونا يصيب 40 بـ"كوفيد -19" في ألمانيا

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/5/23 11:13 م بتوقيت أبوظبي
أدى الاستهتار بعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية إلى إصابة 40 شخصا في ألمانيا بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس إدارة صحة فرانكفورت، السبت، إن أكثر من 40 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد حضورهم قداسا في كنيسة بالمدينة هذا الشهر.
وأكد رين جوتشالك، أن معظم المصابين أعراضهم بسيطة، ولم يدخل منهم المستشفى سوى شخص واحد.
وكشف نائب رئيس الإدارة أنتوني فالتشوك، أن القداس أقيم في 10 مايو/أيار في كنيسة معمدانية، موضحا أن الوضع شديد التغير والتطور، مؤكدا في الوقت ذاته أن الكنيسة لم تخرق الإرشادات الرسمية التي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس.، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويتاح للكنائس في ولاية هيسه الألمانية، بمدينة فرانكفورت، إقامة قداسات شريطة التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي الرسمية والنظافة الصحية.
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