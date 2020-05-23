المغرب يسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365السبت 2020/5/23 08:19 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المغرب، السبت، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و74 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة المغربية إن الأرقام الجديدة ترفع إجمالي الضحايا في المغرب إلى 7406 إصابة و198 حالة وفاة.
وأوضحت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية خاصة بالتحاليل المنجزة للمشتبه في إصابته بالعدوى، قد بلغ 126155 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
ولفتت إلى تأكيد 261 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تعافت إلى 4638 حالة.
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