الخليج 365السبت 2020/5/23 07:55 م بتوقيت أبوظبي
أعلن العراق، السبت، عن تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم فحص ٦٣٥٢ نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ١٨٢١٨٢ حالة.
وأوضحت أن الحالات الجديدة موزعة بواقع 179 حالة في بغداد/ الرصافة، و94 في بغداد/ الكرخ، وحالة واحدة في كل من النجف وأربيل ومدينة الطب ودهوك وصلاح الدين، 8 بالبصرة، و7 في السليمانية، ديالى: ٣، كربلاء: ٣، المثنى: ٥، واسط: ٦.
وذكرت أن حالات الوفاة الخمس موزعة بواقع ٣ حالات في بغداد/ الرصافة، وحالتين في مدينة الطب.
وأشارت إلى أن حصيلة فيروس كورونا في العراق تبلغ ٤٢٧٢ إصابة، و152 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.