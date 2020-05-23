العراق يسجل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن العراق، السبت، عن تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم فحص ٦٣٥٢ نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ١٨٢١٨٢ حالة.

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وأوضحت أن الحالات الجديدة موزعة بواقع 179 حالة في بغداد/ الرصافة، و94 في بغداد/ الكرخ، وحالة واحدة في كل من النجف وأربيل ومدينة الطب ودهوك وصلاح الدين، 8 بالبصرة، و7 في السليمانية، ديالى: ٣، كربلاء: ٣، المثنى: ٥، واسط: ٦.

وذكرت أن حالات الوفاة الخمس موزعة بواقع ٣ حالات في بغداد/ الرصافة، وحالتين في مدينة الطب.

وأشارت إلى أن حصيلة فيروس كورونا في العراق تبلغ ٤٢٧٢ إصابة، و152 وفاة.