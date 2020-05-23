الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365السبت 2020/5/23 07:19 م بتوقيت أبوظبي
سجل الأردن، السبت، 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19).
وذكرت وزارة الصحة الأردنية أن الحالات الجديدة موزعة بواقع حالتين لأردنيين عائدين من الخارج (من ماليزيا)، كانا يخضعان للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان، وتمّ نقلهما إلى مستشفى الأمير حمزة، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 704 إصابات.
وأعلنت عن تسجيل 9 حالات شفاء؛ منها 2 في مستشفى الأمير حمزة، و6 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و1 في مستشفى الملكة علياء.
وأوضحت أنه تمّ اليوم إجراء 2402 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت بالأردن 161722 فحصاً.
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