الجزائر تسجل 10 وفيات و195 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365السبت 2020/5/23 07:17 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الجزائر، السبت، عن تسجيل 10 وفيات و195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وقالت وزارة الصحة الجزائرية إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى 8113 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 592 وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4426 بزيادة 170 حالة.
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