الإماراتية: 39 ألف فحص لفيروس كورونا تكشف عن 812 إصابة المزيد

أعلنت الإمارات، السبت، عن إجراء أكثر من 39 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مما ساهم في الكشف عن 812 إصابة جديدة و3 حالات وفاة.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 812 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 28704 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 244 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 697 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 14,495.

