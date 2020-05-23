سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 مايو 2020

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت، وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 15.79 جنيه للشراء مقابل 15.92 جنيه للبيع.



وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020.

وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وسجل سعر الدولار في مصر في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 15.79 جنيه للبيع، و15.89 للشراء، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر.

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أقل سعر للدولار في مصر

وسجل أقل سعر للدولار في مصر عند 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بلوم، وبنك الكويت الوطني، ووبنك الاستثمار العربي، ووبنك البركة.

أعلى سعر للدولار في مصر

بينما سجل أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع في بنوك، قناة السويس وكريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان وبنك مصر إيران التنمية.

سعر اليورو والإسترليني

كما سجل سعر اليورو 17.29 جنيه للشراء و17.49 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 19.24 جنيه للشراء و19.45 جنيه لدى شاشات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وحول أسعار العملات العربية فقد سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.88 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.