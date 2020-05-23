شكرا لقرائتكم خبر عن شباب العشرينات عرضة لمتلازمة كاواساكي المرتبطة بكورونا مثل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية أن المتلازمة الالتهابية الشبيهة بمرض "كاواساكي" التي تصيب الأطفال كأحد مضاعفات فيروس كورونا يمكن أن تؤثر على البالغين في أوائل العشرينات من العمر، ووفقاً لما ذكرته جريدة "دايلي ميل" البريطانية فهناك العديد من المرضى في العشرينات من عمرهم يعالجون من المتلازمة في ولايات سان دييجو ونيويورك.

ويبدو أن المرضى قد أصيبوا بفيروس كورونا ولكن تم تطوير أجسام مضادة، مما يشير إلى أنهم أصيبوا بالعدوى قبل عدة أسابيع ويعتقد الأطباء أن حالة الالتهاب المفرط، التي تشبه مرض كاواساكي، هي استجابة مناعية متأخرة للعدوى.

وتُعرف باسم PIMS-TS (متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال المرتبطة مؤقتًا بفيروس كورونا) في أوروبا و MIS-C (متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال) في الولايات المتحدة.

ووفقًا للأطباء المقيمين في الولايات المتحدة، فإن المرضى البالغين الذين يعبرون عن أعراض الحالة الجديدة لديهم أعراض أكثر حدة من الأطفال، والتي يمكن أن تؤثر على الرئتين والقلب.

ويبدو أن العلاجات الحالية فعالة وتتضمن المنشطات ومضادات التخثر والجلوبيولين المناعي وأحيانًا أجهزة التنفس والقبول في العناية المركزة.

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لدى الأطفال الصغار أعراض أكثر ارتباطًا بمرض كاواساكي، مثل التهاب الأوعية الدموية والطفح الجلدي.

ومع ذلك، يبدو أن الحالة الناشئة قادرة على إصابة مجموعة من الناس ، من الرضع إلى أولئك الذين عاشوا لمدة 25 سنة.

ويستهدف هذا المرض الجهاز التنفسي، ويؤثر على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة بشكل خاص، ومع ذلك ، يبدو أن الحالة الجديدة تؤثر في الغالب على الأفراد الأصحاء سابقًا الذين يصابون بالحمى والغثيان والقيء.

ولا يُعرف الكثير عن المتلازمة المرتبطة بكورونا في الوقت الحالي ولكن يُعتقد أنها نادرة.

ومع ذلك ، كانت هناك وفيات بسبب المتلازمة، هذا الأسبوع، حيث توفي صبي يبلغ من العمر 14 عامًا في لندن، كما كانت هناك تقارير عن أربع وفيات في الولايات المتحدة.

وحثت والدة طفل يبلغ من العمر 8 أشهر وتوفى بسبب المتلازمة النادرة الشبيهة بمرض كاواساكي، الآباء والأمهات إلى "اليقظة" تجاه الأعراض، ودعت إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول المرض.