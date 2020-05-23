شكرا لقرائتكم خبر عن “الخضيري” يكشف عن أفضل طريقة لإنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، بشرب الماء لإنقاص الوزن، خاصة في حالة الشعور بالجوع.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كنت تود إنقاص وزنك فاحرص على شرب الماء، لأنه في كثير من الأحيان عندما تكون عطشان فإنك تحس بالجوع، فإذا شربت الماء إستغنيت عن الطعام”.

وأضاف الدكتور فهد الخضيري “إحدى الدراسات أشارت أيضاً إلى أن شرب الماء يثبط ويقلل من هرمون الجوع Ghrelin”.