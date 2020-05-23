30 حاجة وحاجة هنحارب بيهم كورونا في رمضان عصاير تقوي مناعتك (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في 30 حاجة وحاجة هنحارب بيهم كورونا في رمضان ينصح بتناول العصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة الاكسدة التي تعمل علي تقوية المناعة وترطب الجسم من الجفاف والحر ومنها عصير الجوافة والبرتقال والليمون

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