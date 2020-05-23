شكرا لقرائتكم خبر عن محاور العدوى.. كيف أصبحت المراكز التجارية والأسواق سببا فى انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يستهين البعض بمدى إمكانية انتشار عدوى كورونا فى الأسواق والمركز التجارية ، مما يدفعهم إلى النزول والتسوق غير عابئين بفكرة التقاط عدوى كورونا، إلا أن التجارب فى بيرو بأمريكا اللاتينية أثبتت أن المراكز التجارية والأسواق قد تكون محور رئيسى لانتشار عدوى كورونا ، حيث كافحت السلطات لفرض التباعد الاجتماعي في المراكز التجارية ، بعد اكتشاف إصابة 79% من البائعين بفيروس كورونا فى أحد الأسواق .

ووفقا لتقرير نشرته الجارديان ، أثبتت التجارب أنه من أصل خمسة تجار في أحد أسواق الفاكهة الرئيسية في بيرو ، وجود إصابات إيجابية بالفيروس التاجي ، وكشفت عن مستويات مروعة من الإصابة بالعدوى - مما أثار مخاوف أن المراكز التجارية التقليدية في أمريكا اللاتينية ربما ساعدت في نشر Covid-19 في جميع أنحاء المنطقة.

وأظهرت الاختبارات أن سبعة وسبعين في المائة من أصحاب أكشاك البيع في سوق الفاكهة بالجملة في ليما كانت إيجابية لـ Covid-19 ، بينما كشفت الاختبارات الفورية في خمسة أسواق كبيرة أخرى للأغذية الطازجة في المدينة أن نصفهم على الأقل يحملون الفيروس.



اسواق امريكا الجنوبية

جاءت النتائج في الوقت الذي تكافح فيه السلطات المحلية من مكسيكو سيتي إلى ريو دي جانيرو لفرض الإجراءات الاجتماعية والصرف الصحي في أسواق البيع بالجملة والتجزئة ، وهي الدعائم الأساسية للاقتصادات المحلية.

وتزيد أعداد القتلى القياسية في المكسيك والبرازيل من المخاوف من زيادة Covid-19 في أمريكا اللاتينية

لكن بيرو أبلغت أيضًا عن ذروتها في الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي والإصابات الجديدة - حتى بعد شهرين من واحدة من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في المنطقة.

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قال رئيس بيرو ، مارتين فيزكارا ، إن التجار المصابين في ليما سيتم استبدالهم ، لكنهم لم يصلوا إلى إغلاق سوق الفاكهة ، بحجة أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى نقص في الغذاء. تم نشر الجنود وضباط الشرطة في السوق لقياس درجة حرارة جميع التجار والعملاء.

إدواردو زيجارا ، الباحث الرئيسي في جراد ، وهو مركز أبحاث في ليما كان له رأيًا أخر حيث قال : "ربما كانت الأسواق أكبر ناقل للعدوى ، وهذا هو سبب عدم عمل الحجر الصحي في بيرو كما ينبغي" ، معتبرا إن هذه الأرقام هي قنبلة" ، داعياً الحكومة إلى إغلاق الأسواق وإعلان حالة الطوارئ الصحية.

وتركت السلطات في ليما معظم أسواق المدينة التي يزيد عددها عن 1200 سوق مفتوحة ، وأجرت اختبارات فورية وأرسلت البائعين المصابين - الذين كان معظمهم بدون أعراض - للعزل الذاتي في المنزل أو في المرافق الحكومية.

لكن زيجارا قلق من أن أسواق البيع بالجملة الضخمة في ليما كانت بالفعل "محاور هائلة للعدوى"

ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بيرو إلى أكثر من 88000 السبت ، وبلغ عدد القتلى 2572 ، وفقا للأرقام الرسمية. فقط البرازيل لديها معدل إصابة أعلى في أمريكا اللاتينية ، حيث ارتفعت إلى المركز الرابع في العالم مع 233.511 حالة مؤكدة والمركز السادس للوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية مع 15662 ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.