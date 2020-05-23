كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 مايو 2020 06:28 مساءً - هل سمعتِ من قبل عن فوائد الكراوية بعد الولادة؟ هل نصحتكِ جدتك بتناولها من ضمن المشروبات التي تمد المرضعة وتساعدها على التعافي سريعاً، التقت «الخليج 365 نت» بالدكتورة هند مأمون، خبيرة الطب البديل؛ لتعرفنا على مفهوم الكراوية، وما هي أبرز فوائدها بعد الولادة، وما هي الآثار الجانبية للإكثار من تناول الكراوية؟

ما هي الكراوية؟



الكراوية هي نبات عطري يتبع الفصيلة الخيمية؛ أوراقه ريشية وزهوره بيضاء صغيرة؛ تنتج بذوراً صغيرة على شكل هلال بنيّ صلب. هذه البذور هي الجزء الأكثر استخداماً من النبات، وهي شائعة كتوابل في الطهي، فتضفي نكهة «عرق سوس ترابي» مميزة على الحساء واليخنات، وفي كثير من الأحيان المخبوزات (يمكنكِ التعرف عليها من خبز الجاودار).

الكراوية مثل العديد من النباتات العطرية الأخرى؛ غالباً ما يتم استخدامها للأغراض الطبية. في الواقع تم استخدام بذور الكراوية منذ العصور القديمة لعلاج مختلف المشاكل الطبية في أنظمة الشفاء التقليدية، بما في ذلك الأيورفيدا، في جميع أنحاء العالم. تم ذكر استخدامها كعلاج لأمراض الجهاز الهضمي. الكراوية هي مصدر غني بالزيوت الأساسية، مع إمدادات كثيفة من مضادات الأكسدة؛ لتكوينها الكيميائي ونشاطها البيولوجي.

فوائد الكراوية بعد الولادة



أكثر الاستخدامات التي تمت دراستها وتثبيتها على نطاق واسع للكراوية؛ هي مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك تلك المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي.

الكراوية تعالج الاضطرابات الهضمية



خلال العصور الوسطى، استخدم الناس الكراوية لعلاج الانتفاخات بعد الأكل، وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، وقد أثبتت الأبحاث هذه الفوائد. في الواقع، في ألمانيا، حيث يتم قبول قوة الشفاء للأعشاب على نطاق واسع، اعتمدت اللجنة E-وهي مجلس استشاري علمي يوافق على المواد المستخدمة سابقاً في الطب التقليدي والطب الشعبي والأعشاب- الكراوية لعلاج الحالات الخفيفة والتشنجية في الجهاز الهضمي، كالانتفاخ والامتلاء، منذ عام 1990. بعد أكثر من 25 سنة، في عام 2016، اختارت جامعة فورتسبورغ في ألمانيا الكراوية كنبات طبي للعام؛ من أجل تسليط الضوء على أهميته العلمية كدواء فعال.

تنتمي الكراوية إلى فئة من الأعشاب تسمى نباتات الكربوهيدرات (المعروفة أيضاً باسم المقويات الهضمية العطرية أو المرارة العطرية)، وهي نباتات تساعد على تخفيف الانزعاج الهضمي. تم العثور على الزيوت المتطايرة المستمدة من هذه المجموعة من النباتات، بما في ذلك carvol وcarvene، لتهدئة عضلات الجهاز الهضمي، وتخفيف التشنجات والمساعدة على طرد الغازات.

وفي حين أن الكراوية فعالة من الأساس عندما تؤخذ، فإنها تمنح مزيداً من الراحة عند مزجها مع النعناع والأعشاب الأخرى. على سبيل المثال، في مراجعة لـ17 تجربة سريرية عشوائية، شملت تسع منها النعناع والكراوية، أبلغ ما يصل إلى 95 في المائة من المرضى عن تحسن في أعراض عسر الهضم. في تجربة متعددة المراكز مزدوجة التعمية، أخذ الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم كبسولات تحتوي على النعناع وزيت الكراوية أو الدواء الوهمي مرتين يومياً، في الصباح والعشاء. أبلغت المجموعة التي تتناول تحضير زيت النعناع والكراوية عن تحسن كبير في آلام البطن، وعدم الراحة مقارنة بالمجموعة الثانية (62% مقابل 26.2 %).

وأظهرت دراسة أخرى مزدوجة التعمية باستخدام الغفل للزيت المركب انخفاضاً كبيراً في شدة الألم (40 ٪ مقابل 22 ٪ مع الدواء الوهمي)، والإحساس بالضغط والثقل والامتلاء (44 ٪ مقابل 22 ٪ مع الدواء الوهمي). من حيث تحسين الأعراض العالمية، أعطى الأشخاص الذين يتلقون الزيت المركب استجابة متوسطة لـ«تحسن كبير»، بينما أفاد أولئك الذين يتلقون الدواء الوهمي نتيجة «تحسن طفيف». وجدت دراسة أخرى أن المزج مع النعناع والكراوية والشمر والأفسنتين مفيد في الحد من الغازات والمغص في عسر الهضم، في حين أظهر مزيج من الكراوية مع اليانسون والأعشاب تحسناً من أعراض انتفاخ البطن وتقلصات البطن الخفيفة، خاصة عند الأطفال.

الكراوية تعالج متلازمة القولون المتهيج للحامل

كما تم استخدام Caraway بنجاح مع زيت النعناع في علاج متلازمة القولون العصبي (IBS)، والذي يسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الانتفاخات والغازات وآلام البطن والإسهال أو الإمساك. أدى الجمع بين 90 ملغ من زيت النعناع بالإضافة إلى 50 ملغ من زيت الكراوية -في كبسولات معوية تؤخذ ثلاث مرات في اليوم- إلى انخفاض كبير في أعراض القولون العصبي في تجربة مزدوجة التعمية (الطلاء المعوي يحمي الزيت من حمض المعدة والعكس صحيح) في تجربة مماثلة، كانت الكبسولات غير المغلفة معوية فعالة مثل الكبسولات المغلفة المعوية. قورنت التركيبة نفسها بشكل إيجابي مع دواء سيسابريد (Propulsid)، الذي تم إزالته منذ ذلك الحين من السوق، في الحد من أعراض القولون العصبي.

يبدو أن Caraway مفيد أيضاً لـIBS عند استخدامه موضعياً. في إحدى الدراسات، قام المشاركون الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي المهيمن بالإسهال بتطبيق الكمادات الساخنة المصنوعة من زيت الكراوية أو الكمادات الوهمية الساخنة أو الباردة لمدة ثلاثة أسابيع. أبلغ ما يقرب من 52٪ من الأشخاص الذين استخدموا الكراوية عن راحة كافية مقارنة بـ24٪ إلى 26٪ مع الكمادات الوهمية. لتجربة هذا في المنزل، يمكنك وضع زيت الكراوية على بطنك، وتغطيته بمنشفة رطبة ومنشفة جافة، ثم وضع وسادة تدفئة في الأعلى.

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الفوائد المحتملة الأخرى

وعلى الرغم من وجود أبحاث حول الفوائد الأخرى المشتبه بها للكراوية، فإن معظمها تمهيدي، يتم إجراؤه على الحيوانات، ولا يزال يتعين تكراره في البشر. أحد الاستخدامات المحتملة هو كعامل لخفض الكوليسترول. وجدت إحدى الدراسات على الفئران المصابة بداء السكري أن الكراوية خفضت نسبة السكر في الدم والكوليسترول، وأظهرت دراسة أخرى انخفاضاً كبيراً في نسبة الكوليسترول في الفئران العادية ومرضى السكري. ومع ذلك، من الضروري إجراء مزيد من التأكيدات قبل التوصية بالكراوية لهذا الاستخدام تاريخياً، استخدمت النساء زيت الكراوية لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية والنفاس، وقد تكون آثاره المضادة للتشنج مفيدة في تهدئة عضلات الرحم.

فوائد الكراوية بعد الولادة

تتمتع الكراوية بمساعدة جسمكِ وجسم طفلك؛ ليصبحا أقوى وأكثر صحة. تشمل بعض فوائد مياه الكراوية بعد الولادة ما يلي:

يعتبر ماء الكراوية خياراً صحياً لفقدان الوزن بعد الولادة. بالاشتراك مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، ثبت أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي ويساعد على فقدان الوزن.

كما أن شرب ماء الكراوية أثناء الرضاعة مفيد للغاية؛ بسبب خصائصه الكامنة التي تساعد على تحسين إنتاج حليب الثدي لدى الأمهات الجدد.

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الكراوية، الجسم على الشفاء والتعافي داخلياً.

ويعتقد أن ماء الكراوية يحسّن مناعة الجسم، ويساعد على إذابة المخاط أو البلغم وتبديده، وهذا يساعد الأطفال والأمهات الجدد على مكافحة البرد والإنفلونزا.

في طب الأيورفيدا، يتم استخدام مياه الكراوية لعلاج مشاكل المعدة. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الأمهات الجدد المعرضات لأمراض الجهاز الهضمي ينصحن بتناولها بشكل منتظم.

بعد ولادة طفلك مباشرة، قد تواجهين مشاكل في الجهاز الهضمي. يعتبر ماء الكراوية علاجاً طبيعياً للإمساك والإسهال، ويمكن أن يساعد على تنظيم وتحسين وظائف الجهاز الهضمي في الجسم.

ينصح بعض الأطباء بماء الكراوية؛ للمساعدة على مكافحة المغص عند الأطفال، فمن المعروف أنه يساعد على علاج الحالة تماماً.

اختيار وتحضير وتخزين الكراوية



تتوفر بذور الكراوية في معظم متاجر البقالة. مكملات Caraway متاحة على نطاق واسع للشراء عبر الإنترنت، ويمكن العثور عليها أيضاً في العديد من متاجر الأطعمة الطبيعية، وفي المتاجر المتخصصة في المكملات الغذائية.

تحضير شاي الكراوية

استخدمي ملعقتين أو ثلاث ملاعق صغيرة من بذور الكراوية المطحونة الطازجة لكل كوب من الماء المغلي. انقعيه لمدة 10 إلى 20 دقيقة، ثم صفيه. اشربيه حتى ثلاث مرات في اليوم؛ للمساعدة على الهضم وتخفيف الغازات أو تقلصات الدورة الشهرية.

يمكن أيضاً أخذ الصبغات محلية الصنع للأعشاب المستخلصة، من نصف إلى ملعقة صغيرة، ثلاث مرات في اليوم، والصبغة هي انتزاع الأعشاب السائلة المركزة التي عادة تكون مصنوعة من خلاصة الأعشاب وغيرها من أجزاء النبات المضافة في الكحول لمدة أسابيع لاستخراج المكونات النشطة.

عند اتخاذ الاستعدادات التجارية، اتبعي تعليمات العبوة. فأحد العلاجات الشائعة التي تباع دون وصفة طبية Iberogast، تحتوي على كراوية ونعناع باعتبارهما عنصرين من مكوناته التسع النشطة، تم استخدام Iberogast المعروف باسم STW 5 في مقالات البحث) لأكثر من 50 عاماً)، وهناك الكثير من الأبحاث لدعم فائدته في تخفيف أعراض عسر الهضم والقولون العصبي.

من المهم أن تضعي في اعتبارك أن المكملات الغذائية لم يتم اختبارها من أجل السلامة، وأن المكملات الغذائية غير منظمة إلى حد كبير. في بعض الحالات، قد يقدم المنتج جرعات تختلف عن الكمية المحددة لكل عشب. في حالات أخرى، قد يكون المنتج ملوثاً بمواد أخرى، مثل المعادن. أيضاً لم تثبت سلامة المكملات الغذائية في الأطفال وذوي الحالات الطبية أو الذين يتناولون الأدوية.

أضرار الإكثار من تناول الكراوية