اختبري طفلك: ماذا استفاد من شهر رمضان؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 مايو 2020 06:28 مساءً - ما هي الدروس التي استفادها طفلك من رمضان؟، وهل حدث ذلك بالفعل بحيث لم يمر رمضان مثل باقي الشهور مرور الكرام، ماذا لمست من تغييرات على طفلك من كل النواحي النفسية، والسلوكية، والصحية؟

هذه الأسئلة هي بمثابة اختبار لنجاحك في توصيل رسالة شهر رمضان لطفلك، فتابعي مع المرشدة التربوية فدوى عبد القادر هذه الأسئلة وأجيبي عنها لتعرفي ما حصلتي عليه من نقاط من أصل عشر نقاط، وفي النهاية نقول لك كل عام وأنت وعائلتك بخير.

1. هل واظب طفلك على الصلاة وخاصة صلاة الجماعة؟

إذا كانت الاجابة نعم فأنت حصلت على نقطة.

وإذا مارس طفلك عادات التملص والمماطلة والرغبة باللعب والنوم فضعي لنفسك صفراً.

2. هل سهر طفلك للفجر وهو يشاهد التلفزيون أو يلعب الألعاب الإلكترونية؟

إذا كانت الإجابة لا فأنت حصلت على نقطة.

وإذا كانت الاجابة نعم فضعي لنفسك صفراً، وعليك مراجعة عادات طفلك.

3. هل ازداد وزن طفلك خلال شهر رمضان؟

إذا إزداد وزن طفلك بصورة كبيرة فضعي لنفسك صفراً، فالهدف من الصيام ليس زيادة الوزن.

وإذا إحتفظ طفلك بوزنه الطبيعي فضعي لنفسك نقطة.

وفي حال خسران الوزن بصورة كبيرة وملحوظة، فضعي لنفسك صفراً أيضاً.

4. هل كان طفلك يتلو القرآن الكريم من مصفحه بعد كل صلاة؟

إذا فعل ذلك فضعي لنفسك نقطة.

وإذا لم يواظب على تلاوة القرآن الكريم بحيث يكون له ورداً يومياً مهما قل، فضعي لنفسك صفراً.

5. هل مارس طفلك القراءة والمطالعة خلال شهر رمضان؟

إذا جذبت طفلك للقراءة خلال نهار رمضان فضعي لنفسك نقطة.

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وفي حال أمضى النهار خاصة في ظل الحجر المنزلي دون فائدة فضعي لنفسك صفراً.

6. هل يحرص طفلك على عدم الإكثار من الحلويات والمقرمشات بين الفطور والسحور؟

إذا كان كذلك فضعي لنفسك صفراً، لأن طفلك لا يتناول طعاماً مغذياً وصحياً.

وإذا كان يتناول الطعام الصحي ويبتعد عن هذه المأكولات، وكذلك المشروبات الغازية والعصائر المصنعة فضعي لنفسك نقطة ونقول لك برافو.

7. هل في هاتف طفلك أرقام العائلة ليطمئن عليهم ويعايدهم؟

إذا إهتم طفلك بصلة الرحم فضعي لنفسك نقطة.

وإذا لم يهتم فهذا خطأ كبير، لأن من روحانية شهررمضان صلة الرحم، فضعي لنفسك صفراً للأسف.

8. هل ساعدك طفلك في المطبخ وإعداد المائدة؟

إذا فعل ذلك وخصوصاً طفلتك فضعي لنفسك نقطة.

وإذا كنت تقفين وحيدة في المطبخ والصغار ينتظرون أن تصبح المائدة جاهزة فضعي لنفسك صفراً، فأنت لم تنمي فيهم روح المشاركة.

9. هل مارس طفلك نشاطاً رياضياً في البيت خلال نهار رمضان، أو بعد الإفطار؟

إذا فعل ذلك فضعي لنفسك نقطة، فقد وضع طفلك قدمه على أول طريق اللياقة.

وإذا لم يفعل فأنت تربين دباً كسولاً، وضعي لنفسك صفراً.

10. هل جلست مع أطفالك وزوجك جلسات عائلية؟

إذا حدث ذلك وتابعتم برنامجاً مفيداً، أو تدارستم القرآن الكريم أو كتاباً مهماً فضعي لنفسك نقطة.

وإذا لم تهتمي بهذا الأمر، وإنصرف كل واحد منكم لشأنه فضعي لنفسك صفراً.