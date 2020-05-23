مشروب البطيخ والليمون لخسارة الوزن وإذابة الدهون

تتعدد الحميات التي تعتمدها السيدات في العالم العربي والعالم الأجمع عند قدوم فصل الصيف، وذلك لخسارة الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق ومثالي، تليق به كافة الملابس الخفيفة الصيفية والمريحة، وايضاً الملابس الخاصة بأوقات الاستجمام.

ومن الحميات الرائجة في 2020 مشروب لذيذ جدا، قوامه البطيخ والليمون المنعشين للغاية، والذي يعد بإزالة الدهون، والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، خاصة في منطقة الكرش والبطن.

فوائد البطيخ



-يحتوي البطيخ على نسبة مهمة من الألياف الضرورية لعمل الجهاز الهضمي.

-سعراته الحرارية قليلة للغاية، فكل 100 غ من البطيخ تتضمّن 7 غ من السكر و32 سعرة حرارية فقط.

-الحديد والماغنسيوم الموجودان به يمتازان بأنهما سريعا الامتصاص؛ ما يساهم في فقدان الوزن بسرعة.

-يملأ المعدة لفترات زمنية طويلة فيعطي شعورًا بالشبع.

فوائد الليمون

الليمون مصدر جيد للألياف وبشكل أساسي البكتين، ووفقاً لإحدى الدراسات، هذه الألياف – البكتين – القابلة للذوبان تعزز الشعور بالشبع بعد تناول الوجبة من أجل محاربة الرغبة في تناول وجبات خفيفة.

ويحتوي الليمون أيضاً على نارينجين، وهو بوليفينول يحمي الجسم من تراكم الدهون، كذلك على فيتامين سي C الذي يعزز توليف نورادرينالين، وهو ناقل عصبي قادر على تحفيز تحلل الدهون، وبالتالي تدهور الدهنيات. فيتامين سي C والمعروف أيضاً باسم حمض الأسكوربيك يمتلك أيضاً خصائص مضادات الأكسدة المفيدة لتحفيز التخلص من الفضلات المتراكمة في الجسم وبتعزيز العبور المعوي، كما يسمح الليمون بمعالجة الانتفاخات والإمساك.

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طريقة تحضير مشروب البطيخ والليمون لخسارة الوزن

المكوّنات:

نصف ليمون مقشرة

كوب من البطيخ المقطع

أوراق من النعناع

طريقة التحضير:

اخلطي المكوّنات بالبلندر وأضيفي إليها مكعبي ثلج، واشربي منه يومياً.

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إليك في ما يلي حميتان تعتمدان على مشروب البطيخ والليمون لخسارة الوزن:

نظام حمية 1

الفطور: كوب من مشروب البطيخ والليمون

بعد ساعة: بيضة مسلوقة+ قطعة جبن قريش

الغذاء: طبق من الخضار السوتية+ شريحتان من صدور الفراخ المشوية أو لحم منزوع الدهن+ سلطة البطيخ مع بذور الشيا.

بين الغذاء والعشاء: شريحتان من البطيخ

العشاء: كوب من عصير البطيخ أو قطعه + شريحة جبن بيضاء + قطعة توست سن.

نظام حمية 2

الفطور: كوب من مشروب البطيخ والليمون

بعد ساعة: كوب حليب مع نصف كوب من الشوفان، بيضة مسلوقة وشريحة من البطيخ.

الغداء: شريحة من اللحم المشوي، 5 ملاعق خضار سوتيه، 3 ملاعق أرز و3 شرائح من البطيخ.

بين الغذاء والعشاء: شريحتان من البطيخ

العشاء: طبق سلطة خضراء، علبتا زبادي صغيرة الحجم و 3 شرائح من البطيخ.

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نصائح لدعم هذه الحميات ولفعالية اكبر في خسارة الوزن:

- عند محاولة فقدان الوزن، تعتبر مرحلة ما بعد الحمية مهمة تماماً كعملية خسارة الوزن، حيث ينبغي الانتباه إلى تحقيق استقرار معدل الوزن الجديد الذي تم التوصل إليه وتجنب تراكم الدهون، خصوصاً في الفخذين والبطن.

- هذا لا يعني التدقيق إلى حد الشعور بالخوف من أي اختلاف بسيط في الوزن أو محيط الخصر، لكن في الوقت نفسه، ومن أجل تبني نظام غذائي متوازن مرفق بمكونات طبيعية تساعد على فقدان المزيد من الوزن وتمنع تراكم الدهون، إليك بعض الأنواع من المشروبات.

- هذا المشروب هو مزيج بسيط تماماً، يحتوي على مكونات تتضمن عدة فوائد، يمكنك استهلاكه بموازاة النظام الغذائي المتوازن الذي يجب اتباعه.

- عليك ممارسة الرياضة بانتظام، فهذا من شأنه أن يساعدك على البدء بعملية فقدان الوزن أو توحيد جهودك على المدى الطويل بعد اتباع الحمية.

- هذا المزيج المنحّف الذي أساسه البطيخ والليمون يجمع خصائص قادرة على تسهيل عملية الهضم وتحفز الأداء الجيد للجسم.

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