قطر تسجل وفاتين و1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/23 05:27 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/23 05:27 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت قطر، السبت، عن تسجيل 1732 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة القطرية إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات إلى 33679 حالة. وكشفت عن تسجيل حالتي وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات لديها 21 حالة، وفقًا للحساب الرسمي للوزارة. Advertisements وأضافت الوزارة أن أعداد المتعافين بلغت 620 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 8513 حالة. وكانت وزارة الصحة في قطر قد أعلنت عن تسجيل 1830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وكانت تلك الحصيلة اليومية الأكبر حتى الآن.

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