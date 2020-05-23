السعودية تسجل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/23 05:05 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/23 05:05 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت السعودية، السبت، تسجيل 2442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة. وقالت وزارة الصحة السعودية إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 70161 حالة. Advertisements وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في السعودية إلى 379 وفاة. وأشارت إلى أن الحالات النشطة تبلغ 28546 حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 41236 بعد شفاء 2233 شخص. وأوضحت أن 35% من الحالات المصابة تعود لسعوديين و 65% غير سعوديين فيما كانت نسبة الذكور بين المصابين 79% والإناث 21% وسجل كبار السن نسبة 4% من نسب المصابين اليوم والأطفال 10% فيما كانت النسب الأكبر عند البالغين بنسبة 86%.

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