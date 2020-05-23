قطاع غزة يسجل أول وفاة بفيروس كورونا المزيد

سجل قطاع غزة الفلسطيني، السبت، أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقالت السلطات الصحية في القطاع إن الوفاة تخص فلسطينية تدعى فضيلة محمد أبو ريدة (77 عاما) من محافظة خان يونس توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها بفيروس كورونا وهي من ذوي الامراض المزمنة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، إن المسنة هي حالة الوفاة الأولى في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارته تتخذ التدابير اللازمة وفق البرتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس كورونا.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية؛ فإنه بوفاة المسنة في غزة يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى 5 وفيات.

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وأعلنت الوزارة عن عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت، في تقرير يومي يستعرض المستجدات الصحية المتعلقة بالفيروس، أنها أجرت 58 فحصًا لعينات مشتبه بها خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة.

وأشارت إلى أنها أجرت فحوصًا لـ8824 عينة منذ ظهور الفيروس في القطاع، كان منها 8769 سلبية، و55 إيجابية ثبت إصابتها.

ولفتت إلى أن 16 حالة تعافت، غادر منها 12 إلى الحجر المنزلي، وبقيت 4 داخل الحجر الصحي في معبر رفح، فيما توجد 38 حالة لا تزال مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل بالمعبر، بعد وفاة المسنة أبو ريدة.

وبيّنت أن عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 1680.