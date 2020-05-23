سلطنة عمان تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/23 05:32 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/23 05:32 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت سلطنة عمان، السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 35 حالة. وكشفت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بـالسلطنة إلى 7257 حالة. وقالت الوزارة، عبر حسابها على ”تويتر“، إن الإصابات الجديدة تشمل 210 حالات لمواطنين عمانيين، و253 حالة لجنسيات مختلفة، وأشارت إلى أن 1848 مصابا تماثلوا للشفاء حتى الآن.

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