شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بـ.. الجرجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجرجير واحد من أهم أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة المناعة والجسم والوقاية من الفيروسات والعدوى، حيث يحتوى الجرجير على نسبة عالية من فيتامين سى ود وك وأ وكالسيوم وماغنسيوم وغيرها من الخصائص والفيتامينات المهمة.

وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار ينصح بتناول الجرجير على فطار رمضان لتعزيز صحة المناعة والوقاية من فيروس كورونا والفيروسات والجراثيم عموما، وحسب ما ذكره موقع watercress فأن فوائد الجرجير هى:

1:يحتوى الجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح الهضمية ويحد من خطر الاصابة باضطرابات الجهاز الهضمى.

2:تناول الجرجير يعمل على الوقاية من الامراض السرطانية المختلفة وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات المضادة للأورام.

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3:يحتوى الجرجير على نسبة عالية من الخصائص التى تعزز صحة الشعر وتساعد على نموه وكثافته.

4:يحتوى الجرجير علي بعض المركبات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة البشرة والوقاية التجاعيد والهالات السوداء فى البشرة.

5:تناول الجرجير يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والوقاية من تصلب الشرايين والجلطات.

6:يحتوى الجرجير على نسبة عالية من مركبات اللوتين التى تعمل على تعزيز صحة العين والرؤية.

7: يحافظ على صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.