شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من كورونا..جثة برازيلي توفى بالسكتة القلبية ظلت ملقاة 30 ساعة فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظلت جثة رجل ميت في شوارع مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل لمدة 30 ساعة، وسط ارتفاع حصيلة الموتي بفيروس كورونا في البرازيل التي وصلت إلى أكثر من 20 ألف، حتى أن البرازيل في المركز الأول في عدد إصابات كورونا في أمريكا اللاتينية وفى المركز الثاني عالمياً في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.





ووفقاً لجريدة "دايلي ميل" البريطانية، قالت عائلة الرجل المتوفى فالنير دا سيلفا، 62 عامًا، إنه كان ضحية لوباء كوورنا الذي يمزق مدينة ريو دي جانيرو، ويمتد تأثيره من الخدمات العامة إلى ما وراء ذلك.

وتُركت جثة الرجل بين صف من السيارات المتوقفة وملعب كرة قدم صغير، حيث استمر سكان الشارع في لعب الكرة بجوار جثته.

وقال السكان المحليون، إنهم اتصلوا بسيارة إسعاف بعد أن بدأ دا سيلفا يعاني من صعوبات في التنفس، لكن صحته تدهورت بسرعة كبيرة لدرجة أنه مات عندما وصل المسعفون.

وترك عمال الإسعاف جثته في الشوارع، وقال بيان صادر لاحقًا من موظفي المدينة إن مسئوليتهم ليست إزالة الجثث.

ابن زوج الرجل، ماركوس فينيسيوس أندرادي دا سيلفا ، 26 سنة ، قال إنه اتصل بدوريات ضباط الشرطة في اليوم التالي رفضوا أيضا إزالة الجثة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة المدنية إن الإدارة مسؤولة فقط عن إزالة الجثث في القضايا الجنائية.

استغرق الأمر 30 ساعة قبل أن يتم ترتيب فريق الجنازة أخيرًا لإزالة جثة دا سيلفا التي تركت عائلته "حزينة جدًا لما حدث ''.

قال مجموعة من الجيران إن الأشهر القليلة الأخيرة من دا سيلفا كانت مليئة بالمأساة بعد وفاة زوجته وانتهى به الأمر بالعيش في الشوارع.

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وقد تم دفنه لاحقًا في حفل حضره أربعة أشخاص فقط، من بينهم ماركوس ووالدته.

وبحسب شهادة وفاة "دا سيلفا" فقد مات بسبب السكتة القلبية، على الرغم من أن عائلته تدعي أن ذلك كان من مضاعفات فيروس كورونا.

وتأتي وفاته بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو توسيع استخدام مادة الكلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا.

وقد تم بالفعل استخدام دواء الملاريا في البرازيل لمرضى كورونا ذوي المضاعفات الخطيرة في المستشفى.

ووفقًا لوزارة الصحة البرازيلية، تعني اللوائح الجديدة أنه يمكن إعطاء العقار للأشخاص الذين يعانون من أعراض أقل مثل آلام البطن أو السعال أو الحمى.

وقال بولسونارو، الذي شبه الفيروس بأنه "إنفلونزا صغيرة" وتنازع مع الحكومات المحلية على إجراءات البقاء في المنزل: "لا يوجد حتى الآن أي دليل علمي، ولكن يتم مراقبته واستخدامه في البرازيل وفي جميع أنحاء العالم".

وتمت الموافقة على المبادئ التوجيهية الجديدة للبرازيل من قبل وزير الصحة المؤقت، الجنرال إدواردو بازويلو ، الذي لم يكن لديه خبرة صحية قبل أن يصبح المسؤول الثاني في الوزارة في أبريل الماضي بعد أن استقال وزير الصحة السابق، نيلسون تيتش، بعد أقل من شهر في العمل، بعد اشتباك مع بولسونارو حول إصرار الرئيس على استخدام الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين على نطاق واسع.

تجاوزت الأنظمة الصحية في مختلف الولايات البرازيلية طاقتها، مع عدم قدرة وحدات العناية المركزة على استيعاب مرضى كورونا الجدد ، وتقارير عن ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يموتون في المنزل.