شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي تغذية يحذر من ممارسات تدمر الجسم والكُلى في العيد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الدكتور إبراهيم العريفي أخصائي التغذية بالإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف، خاصة ونحن مقبلين على أشهر الصيف.

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وقال العريفي، في مداخلة مع برنامج طبيبكم على قناة السعودية: “من المهم جدا شرب الماء بالقدر الكافي ونحن مقبلين على أشهر الصيف والحر”، مضيفا أن الإنسان يصاب بالجفاف لاسيما في أيام العيد مع كثرة الأكل”.

وأضاف الدكتور إبراهيم العريفي أن عدم شرب الماء مع كثرة الأكل يدمر الجسم والكلى، كما يُنصح بممارسة الرياضة وضبط الساعة البيوليوجية للنوم.