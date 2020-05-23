صحة ورشاقة

أخصائي تغذية يحذر من ممارسات تدمر الجسم والكُلى في العيد (فيديو)

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الدكتور إبراهيم العريفي أخصائي التغذية بالإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف، خاصة ونحن مقبلين على أشهر الصيف.

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وقال العريفي، في مداخلة مع برنامج طبيبكم على قناة : “من المهم جدا شرب الماء بالقدر الكافي ونحن مقبلين على أشهر الصيف والحر”، مضيفا أن الإنسان يصاب بالجفاف لاسيما في أيام العيد مع كثرة الأكل”.

وأضاف الدكتور إبراهيم العريفي أن عدم شرب الماء مع كثرة الأكل يدمر الجسم والكلى، كما يُنصح بممارسة وضبط الساعة البيوليوجية للنوم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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