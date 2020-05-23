شكرا لقرائتكم خبر عن قد يسبب الوفاة.. تحذيرات من دواء روج له «ترامب» لعلاج لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت دراسة حديثة نشرتها دورية “لانسيت” الطبية من أن عقار الملاريا، هيدروكسي كلوروكين، الذي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتناوله وحث الآخرين على استخدامه، مرتبط بزيادة خطر وفاة مصابين بكورونا.

وتناولت الدراسة أكثر من 96 ألف إصابة بفيروس كورونا في المستشفيات، تبين أن الذين عولجوا بهيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين، كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر من الذين لم يعالجوا بهما.

Advertisements

وقالت إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية، إنه لا يجب استخدام هيدروكسي كلوروكين إلا مع مرضى في المستشفيات أو في التجارب السريرية.

وزاد الطلب على هيدروكسي كلوروكين وهو علاج موجود منذ عقود مع ضغوط ترامب المتكررة لاستخدامه لعلاج الفيروس، ومطالبته للناس بتجربته. وقال: “لن تخسروا شيئاً”.

وقال ترامب في وقت سابق إنه يستخدم هيدروكسي كلوروكين للوقاية، رغم نقص الأدلة العلمية.

وعادة ما تكون إصابة الذين يعالجون في المستشفى أشد ضراوة من غيرهم. ويقول بعض مؤيدي استخدام العقارين، إنه قد تكون هناك حاجة لاستخدمهما في مرحلة مبكرة ليكونا فعالين.