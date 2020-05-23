شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:02 مساءً, 23 مايو 2020 م المناطق _ بيروت سجلت لبنان 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي أن 5 من الحالات المسجلة لمقيمين، و6 حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة وعدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ663 حالة.

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