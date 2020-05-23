شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تسجّل 900 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:10 مساءً, 23 مايو 2020 م المناطق _ الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 900 إصابة جديدة بمرض (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 20464 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 148 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجّل 900 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.