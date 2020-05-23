شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:45 مساءً, 23 مايو 2020 م المناطق _ الرباط أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدى الوباء الى 7375.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر في 197 بعد عدم تسجيل أية وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4573 بعد تعافي 196 شخصا آخرين، وتم أيضا استبعاد 125 الف و593 حالة بعد الكشف المخبري.

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