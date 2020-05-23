ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 1097

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1097 حالة.

وقالت الوزارة في بيان إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة، مشيرة إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 687.

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد أول الخميس التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 7 يونيو/حزيران.