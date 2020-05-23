القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1097 حالة.
وقالت الوزارة في بيان إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة، مشيرة إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 687.
وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد أول الخميس التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 7 يونيو/حزيران.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 1097 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.