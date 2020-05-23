إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 103 آلاف

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا وصل إلى 103 آلاف و933 إصابة.

وأشار المركز، في بيان إلى شفاء 41 ألفاً و473 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3183.

ووفقاً للبيان اليومي للاتحاد الأفريقي فإنه تم تسجيل 32329 إصابة في شمال أفريقيا، 21678 جنوب القارة، 11426 إصابة في الشرق، و10731 وسط القارة، بالإضافة إلى 27769 غرب القارة.