ارتفاع إصابات كورونا في إثيوبيا إلى 494

الخليج 365 - أديس أباباالسبت 2020/5/23 04:24 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 494.
وقالت الوزارة، في بيان، إن اكتشاف الإصابات الجديدة جاء بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 3757 شخصا خلال 24 ساعة.
وأضافت أن الإصابات تتوزع في مختلف أقاليم البلاد 48 حالة في مدينة أديس أبابا، و7 حالات بإقليم الصومال، و3 حالة بإقليم عفار، وحالتين بإقليم أوروميا، وحالة واحدة بإقليم أمهرة.
ونوه البيان بأن 11 حالة لديها تاريخ سفر و5 حالات بالمخالطة المؤكدة و45 حالة لم تسجل لهم تاريخ سفر ولا المخالطة.
ولفت إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 151، بعد تسجيل 23 حالة شفاء جديدة، فيما سجلت حتى الآن 5 وفيات.
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