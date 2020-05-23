المغرب يسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7375 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 197.

كما لفتت إلى شفاء 196 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4573، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 125593 حالة

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.