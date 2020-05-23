11 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السورية، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من دولة الكويت.

وقالت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 70 حالة شفيت منها 37 وتوفيت 4 حالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضافت أن جميع الحالات التي سجلت خلال مايو/أيار جميعها لقادمين من خارج سوريا، ولم تسجل أي إصابة للمواطنين داخل البلاد منذ بداية الشهر.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس/آذار لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

ووضعت الحكومة السورية أكثر من 2500 شخص قدموا من خارج سوريا في الحجر الصحي بالعاصمة دمشق.