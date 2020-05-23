59 وفاة و1.869 إصابة جديدة بكورونا في إيران

الخليج 365السبت 2020/5/23 02:00 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 59 حالة وفاة و1.869 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ماضية.
وكان نائب وزير الصحة الإيراني قاسم جان بابائي أعلن، الخميس، أن نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة في إيران أصيبوا بفيروس كورونا "كوفيد- 19".
وسجل علماء الأوبئة الإيرانيون ارتفاعًا في عدد مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي دون أعراض تنفسية.
وقال أطباء إن أعراض الجهاز الهضمي تشمل الإسهال الحاد والتشنجات البطنية وآلام المعدة والغثيان والقيء وفقدان الشهية وانخفاض درجة الحرارة وفقدان حاستي التذوق والشم.
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