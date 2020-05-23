مجهول يحتجز رهائن داخل بنك في موسكو ويهدد بتفجيره المزيد

حررت قوات الأمن الروسية رهائن، احتجزهم مجهول، اليوم السبت، داخل أحد البنوك في وسط العاصمة موسكو،

وكانت وسائل إعلام محلية روسية أشار إلى أن مجهول احتجز رهائن في أحد البنوك وسط العاصمة الروسية موسكو.

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وقال ممثل أجهزة الطوارئ الروسية، إن عناصر الأجهزة الأمنية أجرت مفاوضات مع مجهول أقدم على احتجاز رهائن في فروع إحدى البنوك وسط الروسية، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أن هذا الشخص طلب من موظفي البنك مبلغا كبيرا من المال، كما ألقى ورقة في فرع البنك مكتوب عليها "لست بحاجة إلى أي شيئ منكم – فقط الحقيقة".

ووصلت فرقة القوات الخاصة الروسية إلى مكان الحادث وبدأت التفاوض مع العنصر المهاجم، الذي يبلغ من العمر 27 سنة، قبل القبض عليه وتحرير الرهائن، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث

