الكويت تسجل 900 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/23 03:30 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/23 03:30 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى شفاء 232 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5747 حالة. وذكرت أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال يومين.

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