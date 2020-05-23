البحرين تسجل 360 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 366 المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإصابات الجديدة تشمل 220 حالة لعمالة وافدة و140 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في البحرين بلغ 4300 .
وأشارت إلى شفاء 366 مصاباً ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 442، لافتة إلى تسجيل 12 حالة وفاة.
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