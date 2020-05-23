إنفوجراف.. تفاصيل الحظر الكلي في السعودية خلال العيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجتمع الخليج 365 السبت 2020/5/23 01:49 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/23 01:49 ص بتوقيت أبوظبي

في إطار إجراءاتها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، أقرت المملكة العربية السعودية حظرا كليا في البلاد بدلاً من الحظر الجزئي خلال أيام عيد الفطر. وقال الأمن العام السعودي إنه بداية من السبت 23 مايو/أيار سيبدأ رجال الأمن في تطبيق الحظر الكلي طوال اليوم، في جميع مناطق ومدن المملكة حتى الأربعاء 27 مايو/أيار. ويستعرض الإنفوجراف التالي جميع التفاصيل التي تتعلق بالحظر الكلي في السعودية:



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